MotoGP, Jorge Martin: "Sessione difficile. Io e Bagnaia siamo pari, domani faremo uno step"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Al termine di un venerdì abbastanza anomalo,ha realizzato il quarto tempo nelle pre-qualifiche di Phillip Island centrando dunque l’obiettivo della qualificazione diretta in Q2 verso le prove ufficiali del Gran Premio d’Australia 2024, valevole come diciassettesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale. “Alla fine l’importante era rimanere tra i primi dieci e ce l’abbiamo fatta. Comunque è stato piùdel solito, perchépartiti subito con una caduta nel tentativo di evitare il contatto con Quartararo. Da lì ho perso un po’ di fiducia e quando la stavo riprendendo è arrivata la bandiera rossa per gli animali in pista, quindi è stato. Poi però quando ho potuto girare con più costanza avevo subito un buon passo. È vero che abbiamo perso un po’ di tempo per capire, ma penso che abbiamo le idee chiare per“, raccontaator.