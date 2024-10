MotoGP GP Australia 2024 Bezzecchi | Buona run ma c’è ancora da lavorare

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Siamo partiti subito molto carichi per cercare di fare dei tempi buoni perché all’inizio si temeva posse arrivarela pioggia. Dopo aver sistemato qualche dettaglio, nel secondo run sono uscito con la gomma soft al posteriore e ho fatto dei buoni tempi. Siamo soddisfatti, ma c’èda, perché domani sicuramente miglioreranno in tanti”. Questa l’analisi di Marcoai microfoni di Sky Sport, dopo il terzo posto nelle pre-qualifiche del GP d’. Sulla possibile scelta delle gomme,si è espresso così: “Ho provato anche la gomma media e non mi è dispiaciuta, perché è più stabile, anche se ha meno grip. La soft mi è piaciuta di più come performance. Per la gara vediamo èpresto”.GP: “run, ma c’èda” SportFace.