Secoloditalia.it - Morte Sinwar, ora Hamas conferma. Per Netanyahu è “l’inizio della fine”, ma il gruppo islamista punta a un successore

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Sul web rimbalzano le immaginidi, e dei tre soldati dell’Idf che attoniti studiano i lineamenti di quel volto coperto dalla polvere di macerie che si è depositata ovunque in quell’edificio. Un palazzo sgretolato dalle granate degli scontri dei giorni precedenti, e con i muri venuti giù sotto i colpi di cannone. All’alba poi i militari israeliani fanno volare droni e microcamere per ispezionare i luoghi e rilevare eventuali esplosivi in quello che, si scoprirà dopo e quasi per caso, è il rifugio che ha ospitato gli ultimi istanti di vita di Yahya, leader di, di cui ieri Israele ha annunciato l’uccisione nella Striscia di Gaza.