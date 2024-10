Ilfattoquotidiano.it - Montone impazzito attacca e uccide donna nel suo giardino a Frosinone

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Unha ucciso Silvana Minotti, unadi 77 anni. La vittima, residente in via Selva Casilina, nella zona periferica al confine tra i comuni di, Alatri e Ferentino, stava sistemando le sue piante inquando è stata improvvisamenteta dall’animale alle spalle. Come riportato daToday, ilha iniziato a caricarla ripetutamente, colpendola più volte sulla schiena, per poi fuggire nelle campagne circostanti. Nonostante il pronto intervento del 118, le gravi lesioni agli organi causate dagli impatti si sono rivelate fatali, portando alla morte della. Gli inquirenti dopo aver ricostruito la dinamica che ha portato alla morte dellahanno riconsegnato il corpo alla famiglia.