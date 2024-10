Mister Movie | Liam Payne prima della morte la casa discografica l’aveva scaricato? (Di venerdì 18 ottobre 2024) La scomparsa di Liam Payne, ex membro degli One Direction, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei fan di tutto il mondo. La sua morte improvvisa, avvenuta in circostanze tragiche, ha gettato un’ombra sulla sua carriera e sulla sua vita privata, già segnate da diverse difficoltà. Tra le motivazioni del gesto potrebbe esserci quella della casa discografica Negli ultimi anni, Payne aveva affrontato una serie di problemi personali, tra cui dipendenze e accuse pubbliche da parte della sua ex fidanzata. A questi si sarebbero aggiunte, secondo alcune indiscrezioni, anche difficoltà professionali. Secondo quanto riportato da diversi media, tra cui Page Six e il Daily Mail, l’artista sarebbe stato licenziato dalla sua etichetta discografica, la Capitol Records, pochi giorni prima della sua tragica scomparsa. Mistermovie.it - Mister Movie | Liam Payne prima della morte la casa discografica l’aveva scaricato? Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La scomparsa di, ex membro degli One Direction, ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei fan di tutto il mondo. La suaimprovvisa, avvenuta in circostanze tragiche, ha gettato un’ombra sulla sua carriera e sulla sua vita privata, già segnate da diverse difficoltà. Tra le motivazioni del gesto potrebbe esserci quellaNegli ultimi anni,aveva affrontato una serie di problemi personali, tra cui dipendenze e accuse pubbliche da partesua ex fidanzata. A questi si sarebbero aggiunte, secondo alcune indiscrezioni, anche difficoltà professionali. Secondo quanto riportato da diversi media, tra cui Page Six e il Daily Mail, l’artista sarebbe stato licenziato dalla sua etichetta, la Capitol Records, pochi giornisua tragica scomparsa.

