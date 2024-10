Milan, Fonseca sbotta: "Non sono un attore, se c'è un problema non me ne frega un c***o del nome del giocatore" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha presentato la sfida di domani contro l`Udinese, in diretta da Milanello: `Milan-Udinese in equilibrio? è Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il tecnico del, Paulo, ha presentato la sfida di domani contro l`Udinese, in diretta daello: `-Udinese in equilibrio? è

Milan - Fonseca : “Non devo dimostrare nulla - non chiudo occhio davanti ai problemi” - Se continua a lavorare con umiltà diventerà importante per questa squadra. Il Milan Futuro sta creando uno spazio importanti per questi ragazzi. Emerson secondo me può fare bene il terzino bloccato. È un trequartista che ogni tanto si sposta sulla destra”. Okafor non so se giocherà, ma è a disposizione. (Sportface.it)

DIRETTA | Milan-Udinese - Fonseca : "Non sono un attore. Chi sbaglia si prenda le sue responsabilità"

Dobbiamo essere al nostro miglior livello per vincere domani. Chi ha sbagliato a Firenze verrà punito? Vediamo domani… quello che conta è la squadra. Okafor – "E' una possibilità, ma non so se giocherà". Nessun giocatore è più importante della squadra.

Milan - Fonseca sbotta : "Non sono un attore - se c'è un problema non me ne frega un cazzo del nome del giocatore" - Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha presentato la sfida di domani contro l`Udinese, in diretta da Milanello: `Milan-Udinese in equilibrio? è... (Calciomercato.com)