Migranti, le opposizioni annunciano controlli nei centri in Albania: "Riflettori sempre accesi"

Nel primo controllo avvenuto ieri hanno partecipato il segretario di più Europa Riccardo Magi, due deputati del Pd Paolo Ciani e Rachele Scarpa e una di Avs Francesca Ghirra. Questi primi testimoni dell'opposizione parlano di un luogo simile a un "lager" e a un "carcere di massima sicurezza"

Centri migranti in Albania - opposizioni all’attacco : “Sperperato un miliardo” - Parlando a margine del convegno in Senato ‘Verso la legge di Bilancio. L’unica cosa che ora avrà inizio sarà la grancassa propagandistica da parte del governo e della destra del trasferimento di un gruppo di Migranti e naufraghi da Lampedusa verso l’Albania“. “Il governo di Giorgia Meloni alza le tasse e sperpera quasi un miliardo di euro dei contribuenti per i centri Migranti in Albania, in ... (Lapresse.it)

Ddl sicurezza - scoppia il caso scheda Sim ai migranti. Opposizioni : “Razzismo” - Una norma che le opposizioni definiscono "scellerata" e "razzista", inserita, sottolineano, con un emendamento di Fdi riformulato dal governo, in un "blitz" prima della pausa estiva e su cui promettono battaglia alla Camera quando martedì il provvedimento tornerà all'esame dell'aula. . Sicurezza sì, ma solo nel nome: nella realtà è un pericoloso pasticcio liberticida". (Ilfogliettone.it)

Ddl sicurezza - scoppia il caso sim ai migranti. Opposizioni : ”razzismo” - Per l’Asgi, l’associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione, si tratta di una norma “assurda, crudele e di dubbia costituzionalità”. (askanews) – Scoppia il caso dell’obbligo per gli stranieri extra-Ue di presentare il permesso di soggiorno per l’acquisto di una Sim per il cellulare. it. L’impresa che sgarra rischia la chiusura da 5 a 30 giorni. (Ildenaro.it)