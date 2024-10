Migranti: giudice Roma, manca il titolo di permanenza in strutture albanesi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott. (LaPresse) – “In ragione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, il Paese di origine” dei Migranti arrivati nel Cpr di Gjader, in Albania (Bangladesh ed Egitto, ndr) “non può essere riconosciuto come Paese sicuro”. Così la giudice del tribunale di Roma, Antonella Di Tullio, nel dispositivo con cui non sono stati convalidati i provvedimenti di trattenimento. “In caso di non convalida del provvedimento e di mancanza di titolo di permanenza nelle strutture albanesi” si legge nel dispositivo comporta che lo stato di libertà “può essere riacquisito soltanto per il tramite delle Autorità italiane e fuori del territorio dello Stato albanese, delineandosi di conseguenza, in assenza di alternative giuridicamente ammissibili, il diritto del richiedente protezione a riacquisire lo stato di libertà personale mediante conduzione in Italia”. Lapresse.it - Migranti: giudice Roma, manca il titolo di permanenza in strutture albanesi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ott. (LaPresse) – “In ragione dei principi affermati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, il Paese di origine” deiarrivati nel Cpr di Gjader, in Albania (Bangladesh ed Egitto, ndr) “non può essere riconosciuto come Paese sicuro”. Così ladel tribunale di, Antonella Di Tullio, nel dispositivo con cui non sono stati convalidati i provvedimenti di trattenimento. “In caso di non convalida del provvedimento e dinza didinelle” si legge nel dispositivo comporta che lo stato di libertà “può essere riacquisito soltanto per il tramite delle Autorità italiane e fuori del territorio dello Stato albanese, delineandosi di conseguenza, in assenza di alternative giuridicamente ammissibili, il diritto del richiedente protezione a riacquisire lo stato di libertà personale mediante conduzione in Italia”.

Migranti : giudice Roma - se provenienti da Paesi non sicuri tornino in Italia - È quanto scrive la presidente della Sezione Immigrazione del Tribunale di Roma Luciana Sangiovanni. Roma, 18 ott. (LaPresse) – “I trattenimenti” dei migranti arrivati al Cpr di Gjader in Albania “non sono stati convalidati in applicazione dei principi, vincolanti per i giudici nazionali e per la stessa Amministrazione, enunciati dalla recente pronuncia della CGUE del 4 ottobre 2024 a seguito del ... (Lapresse.it)

Il tribunale di Roma annulla i trattenimenti dei migranti in Albania - obbligo di rimpatrio in Italia - Gli avvocati che rappresentano il richiedente hanno fatto riferimento alla recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, emessa il 4 ottobre, che sottolinea come il Bangladesh non possa essere considerato automaticamente un Paese sicuro. I giudici hanno stabilito che le autorità italiane devono garantire il ritorno in Italia dei richiedenti asilo, mettendo in discussione la ... (Gaeta.it)

Migranti portati in Albania - il Tribunale di Roma non convalida il trasferimento e ordina di riportarli in Italia - Tutta una truffa, tutto falso. Migranti portati in Albania, il Tribunale di Roma non convalida il trasferimento e ordina di riportarli in Italia “Altro che modello, l’hotspot in Albania costruito con 800 milioni di fondi pubblici e’ un flop totale. Cosa farà ora Meloni? Sfiderà la legge continuando a portare in Albania migranti che dopo due giorni dovranno tornare liberi in Italia? Dal blocco ... (Lanotiziagiornale.it)