Thesocialpost.it - Meteo, allerta rossa e arancione per il 19 ottobre. Scuole chiuse: l’elenco dei comuni

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Maltempo persistente in Italia, con la Protezione Civile che ha emesso per domani, sabato 19, un’per l’Emilia Romagna,per sette regioni e gialla per quattordici. Quasi tutto il territorio nazionale è soggetto a vari livelli dia causa di temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico, portando diversia decidere la chiusura delle, tra cui quelli in Emilia Romagna, Calabria e, nel caso specifico, Pozzuoli in Campania.Leggi anche: “Devono tornare in Italia”. Migranti, la decisione dei giudici: e il centrodestra insorge In particolare, per domani è stata decretata un’in ampie zone dell’Emilia Romagna a causa del rischio di esondazioni di torrenti e fiumi, causate da accumuli di pioggia.