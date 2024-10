Meloni e medici allo scontro, in Manovra pochi soldi alla sanità e rischio protesta (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il recente scontro tra il governo Meloni e i medici, in particolare con i sindacati ospedalieri, si intensifica sulla questione dei fondi destinati alla sanità nella nuova Manovra economica. Mentre la premier Giorgia Meloni parla di “un aumento senza precedenti delle risorse”, i medici sostengono che si tratti di una mistificazione, con risorse limitate che non basteranno a sostenere un sistema sanitario già sotto pressione. Quante risorse ha (davvero) stanziato il governo per la sanità? Nel biennio 2025-2026 il governo Meloni prevede di stanziare 6,4 miliardi di euro per la sanità. Il Fondo Sanitario Nazionale sarà di 136,48 miliardi nel 2025 e salirà a 140,6 miliardi nel 2026. In realtà, non tutte queste risorse sono nuove: parte di questi fondi derivano da stanziamenti già previsti nelle manovre economiche precedenti. Quifinanza.it - Meloni e medici allo scontro, in Manovra pochi soldi alla sanità e rischio protesta Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il recentetra il governoe i, in particolare con i sindacati ospedalieri, si intensifica sulla questione dei fondi destinatinella nuovaeconomica. Mentre la premier Giorgiaparla di “un aumento senza precedenti delle risorse”, isostengono che si tratti di una mistificazione, con risorse limitate che non basteranno a sostenere un sistema sanitario già sotto pressione. Quante risorse ha (davvero) stanziato il governo per la? Nel biennio 2025-2026 il governoprevede di stanziare 6,4 miliardi di euro per la. Il Fondo Sanitario Nazionale sarà di 136,48 miliardi nel 2025 e salirà a 140,6 miliardi nel 2026. In realtà, non tutte queste risorse sono nuove: parte di questi fondi derivano da stanziamenti già previsti nelle manovre economiche precedenti.

