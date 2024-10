Meloni, dai giudici di Roma una decisione pregiudiziale (Di venerdì 18 ottobre 2024) "È molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l'opposizione di parte delle istituzioni che dovrebbero aiutare a dare risposte". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un punto stampa a Beirut, definendo "pregiudiziale" la decisione dei giudici di Roma sui migranti in Albania. Quotidiano.net - Meloni, dai giudici di Roma una decisione pregiudiziale Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) "È molto difficile lavorare e cercare di dare risposte a questa nazione quando si ha anche l'opposizione di parte delle istituzioni che dovrebbero aiutare a dare risposte". Lo ha detto la premier Giorgiain un punto stampa a Beirut, definendo "" ladeidisui migranti in Albania.

