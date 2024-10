Lapresse.it - Medioriente, Iran: “Spirito della resistenza rafforzato da morte Sinwar”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la confermadel leader di Hamas Yahyaè attesa per gli sviluppi del conflitto allargato in. “La suarafforza lo”, ha dichiarato su X la missione dell’presso l’Onu, mentre per Hezbollah “si apre una nuova faseguerra”. Nella notte lancio di razzi dal Libano verso il nord di Israele. IN AGGIORNAMENTO 06:50 Razzi dal Libano verso sud Israele Circa 15 razzi sono stati lanciati dal Libano verso il nord di Israele poco fa, afferma l’Idf dopo che le sirene anti missile sono state attivate ad Acri e nelle comunità circostanti. Alcuni dei razzi sono stati intercettati, viene spiegato, mentre alcuni sono caduti all’interno di Israele. Non ci sono segnalazioni di feriti o danni. L’Idf aggiunge che l’aeronautica militare israeliana ha intercettato un veicolo aereo senza pilota al largocosta durante la notte.