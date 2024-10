Tvpertutti.it - Mara Venier inizia registrazioni Le Stagioni dell'Amore: anticipazioni

(Di venerdì 18 ottobre 2024)non si ferma e rilancia con un nuovo programma che andrà in onda ogni sabato pomeriggio su Rai1, a partire dal 9 novembre 2024. Dopo Domenica In, giunta alla sua sedicesima conduzione, la conduttrice si prepara a entrare nelle case degli italiani anche il sabato, con un format del tutto innovativo:te lede Lesu Rai1, un dating show dedicato alla terza età, ma con un approccio sorprendente. Le prime immagini di backstage, come è possibile vedere nell'immagine di copertina'articolo, ritraggonosul set de Le, e ci svelano un allestimento scenografico molto particolare. Lo studio, infatti, sembra essere stato trasformato in una stazione ferroviaria in stile british, con dettagli curati come vecchie valigie, orologi vintage e arredi dal sapore nostalgico.