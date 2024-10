**Manovra: Conte, 'Meloni non prenda in giro italiani, visiti ospedali o un Pronto soccorso'** (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott (Adnkronos) - "La spesa in Sanità si calcola rispetto al Pil, Giorgia Meloni può prendere in giro tutta Italia, le mistificazioni stanno a zero. Meloni ha inchiodato la spesa sanitaria al 6,2, siamo tornati al 2007. Piuttosto che fare conferenze stampa edulcorate e compiacenti, vorrei che Meloni potesse visitare un Pronto soccorso o un ospedale, ci sono file di due tre anni". Lo ha detto Giuseppe Conte a L'arie che tira. Liberoquotidiano.it - **Manovra: Conte, 'Meloni non prenda in giro italiani, visiti ospedali o un Pronto soccorso'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma, 18 ott (Adnkronos) - "La spesa in Sanità si calcola rispetto al Pil, Giorgiapuò prendere intutta Italia, le mistificazioni stanno a zero.ha inchiodato la spesa sanitaria al 6,2, siamo tornati al 2007. Piuttosto che fare conferenze stampa edulcorate e compiacenti, vorrei chepotesse visitare uno un ospedale, ci sono file di due tre anni". Lo ha detto Giuseppea L'arie che tira.

