Gaeta.it - Maltempo in Italia: allerta arancione e interventi straordinari in cinque regioni

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La situazione meteo inpresenta un quadro critico a causa di un forteche sta interessando diversenel paese. A partire dalla serata di ieri, il Centro funzionale monitoraggio meteo ha emesso un'per Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Le autorità locali hanno avviato misure di emergenza edei Vigili del Fuoco per far fronte ai numerosi disagi causati dalle intense piogge. In particolare, la Toscana si trova a vivere una giornata di particolare difficoltà con scuole chiuse e servizi attivati per garantire la sicurezza dei cittadini. Situazione critica in toscana Nella regione Toscana, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in ben 160dalle prime ore di ieri sera attraverso le province di Livorno e Siena.