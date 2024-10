Maltempo, ancora allerta tra Toscana ed Emilia Romagna. Fiumi rompono argini nel Livornese (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ondata di Maltempo che negli ultimi due giorni ha colpito soprattutto la Liguria oggi si sta spostando verso il Centro-Nord Italia. Resta alto il livello di allerta tra Toscana, Veneto ed Emilia Romagna (VIDEO). La Protezione civile per la giornata di venerdì ha diramato un'allerta arancione su zone di Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni (LE PREVISIONI METEO). Da mezzanotte in Campania l'allerta diventa arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini). Invece l'allerta diventa rossa in parte dell'Emilia-Romagna per sabato 19 ottobre, quando sono previste piogge diffuse e persistenti, con temporali di moderata e forte intensità. Riguarda le province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Tg24.sky.it - Maltempo, ancora allerta tra Toscana ed Emilia Romagna. Fiumi rompono argini nel Livornese Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’ondata diche negli ultimi due giorni ha colpito soprattutto la Liguria oggi si sta spostando verso il Centro-Nord Italia. Resta alto il livello ditra, Veneto ed(VIDEO). La Protezione civile per la giornata di venerdì ha diramato un'arancione su zone di Liguria,, Lombardia,e Veneto, e gialla in 16 regioni (LE PREVISIONI METEO). Da mezzanotte in Campania l'diventa arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini). Invece l'diventa rossa in parte dell'per sabato 19 ottobre, quando sono previste piogge diffuse e persistenti, con temporali di moderata e forte intensità. Riguarda le province di Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

