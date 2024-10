Inter-news.it - Lotito e la frecciata a Inzaghi: «Simone persona che ha fortuna!»

(Di venerdì 18 ottobre 2024)ha parlato pure di, suo ex tecnico alla Lazio. L’allenatore dell’Inter, a detta sua, è unata.TO – Claudioha rilasciato un’intervista a Dazn parlando anche di un suo svago come il gioco delle carte. In questa attività si dilettava pure l’attuale allenatore dell’Inter. In tal senso, il presidente della Lazio ha lanciato una frecciatina al suo ex tecnico: «Questo è un modo che ho per divagarmi. Gioco a scopa. L’avversario più complicato? Sono tanti, nel mondo del calcio in molti sono bravi a giocare a carte perché ci giocano molto.? Giocava bene, ma era moltoto. Lui è unache ha, è fatto positivo. Napoleone diceva che è meglio un soldatoto che uno bravo. Quindi essereti è un valore aggiunto».