L'oro ai massimi storici a quota 2.714 dollari l'oncia (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'oro è ai massimi storici dopo aver superato i 2.700 dollari l'oncia. Il metallo giallo continua a salire e sulla piattaforma di Bloomberg segna 2.714 dollari l'oncia. A spingere gli investitori verso i beni rifugio sono i timori di una escalation in Medio Oriente con la morte del leader di Hamas, Yahya Sinwar e l'imminenza delle elezioni negli Stati Uniti. Quotidiano.net - L'oro ai massimi storici a quota 2.714 dollari l'oncia Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'oro è aidopo aver superato i 2.700l'. Il metallo giallo continua a salire e sulla piattaforma di Bloomberg segna 2.714l'. A spingere gli investitori verso i beni rifugio sono i timori di una escalation in Medio Oriente con la morte del leader di Hamas, Yahya Sinwar e l'imminenza delle elezioni negli Stati Uniti.

