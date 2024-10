LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 20-24, Eurolega basket in DIRETTA: Vu nere avanti dopo i primi 10 minuti (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-28 2/2 per Diouf. 20-26 Fallo su Diouf, Motiejunas commette antisportivo! Due liberi e possesso per Bologna. 20-26 Inizia il secondo quarto, Diouf dalla media per il +6. 20-24 Si chiude il primo parziale: Bologna avanti su Monaco 20-24 con un attacco assai omogeneo. Da sottolineare il fatto che Marco Belinelli non sia entrato in campo. 20-24 Zampata di Morgan da tre! +4 Virtus! 20-21 2/2 per Shengelia, che si accomoda in panchina: Polonara per lui. 20-19 Shengelia va in penetrazione e si prende il fallo: due liberi per lui. 20-19 E a tripla risponde tripla! Brown dall’angolo per riportare Monaco avanti. 17-19 Prodezza di Clyburn da tre punti! Allo scadere dei 24 secondi quando entriamo nel nono minuto! 17-16 Extrapossesso per Monaco, con Loyd che si iscrive alla partita con un’altra tripla. Monaco tira 4/7 dai 6’75. Oasport.it - LIVE AS Monaco-Virtus Bologna 20-24, Eurolega basket in DIRETTA: Vu nere avanti dopo i primi 10 minuti Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-28 2/2 per Diouf. 20-26 Fallo su Diouf, Motiejunas commette antisportivo! Due liberi e possesso per. 20-26 Inizia il secondo quarto, Diouf dalla media per il +6. 20-24 Si chiude il primo parziale:su20-24 con un attacco assai omogeneo. Da sottolineare il fatto che Marco Belinelli non sia entrato in campo. 20-24 Zampata di Morgan da tre! +4! 20-21 2/2 per Shengelia, che si accomoda in panchina: Polonara per lui. 20-19 Shengelia va in penetrazione e si prende il fallo: due liberi per lui. 20-19 E a tripla risponde tripla! Brown dall’angolo per riportare. 17-19 Prodezza di Clyburn da tre punti! Allo scadere dei 24 secondi quando entriamo nel nono minuto! 17-16 Extrapossesso per, con Loyd che si iscrive alla partita con un’altra tripla.tira 4/7 dai 6’75.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 87-85 Eurolega basket 2024 in DIRETTA : Cordinier fallisce l’attacco decisivo - V-nere ko! 15 punti di Diouf - 68-55 Sako sfrutta il tabellone ed aggiorna il bottino personale. 42-34 MOOOORGAAAAANN!! TRIPLAAAAAAAAAAAA 42-31 Shaquille Harrison strappa il rimbalzo e segna: +11 Villeurbanne! 40-31 2/2 anche per ‘Momo’ Diouf, con la Segafreo che torna a -9. 86-85 1/2 per Sako in lunetta. Ruolo di marcia diverso invece in Campionato, con i transalpini primi in classifica con 3-0 di record. (Oasport.it)

LIVE ASVEL Villeurbanne-Virtus Bologna 73-70 - Eurolega basket 2024 in DIRETTA : Diouf protagonista del terzo quarto - -3 dei bolognesi dopo 30? - 40-29 2/2 per Alessandro Pajola in lunetta: la Virtus Bologna rosicchia due punti. Vengono da una buona gara contro il Maccabi che si è decisa solo nei minuti finali e dalla vittoria con il Monaco in campionato. Anche l’ASVEL Villeurbanne ha incassato una sconfitta nella prima giornata della regular season 2024-2025, con la squadra francese battuta sul campo neutro di Belgrado (Serbia) dal ... (Oasport.it)