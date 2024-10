Liam Payne, l’autopsia: “Incosciente mentre cadeva”. I molti segnali di un malessere profondo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Emergono i primi dettagli dopo la tragica morte di Liam Payne, precipitato nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre dal balcone della suite in cui alloggiava all’hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo, a Buenos Aires. Il cantante, ex membro degli One Direction, sarebbe deceduto a causa dei “politraumatismi” e per le “emorragie interne ed esterne” ma, stando ai primi riscontri, non avrebbe fatto nulla per tentare di arginare la caduta o di proteggersi, fatto che fa pensare che Payne sarebbe stato Incosciente, al momento del volo di quattordici metri che lo ha fatto schiantare su un cortile interno dell’albergo. News.robadadonne.it - Liam Payne, l’autopsia: “Incosciente mentre cadeva”. I molti segnali di un malessere profondo Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Emergono i primi dettagli dopo la tragica morte di, precipitato nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre dal balcone della suite in cui alloggiava all’hotel Casa Sur, nel quartiere Palermo, a Buenos Aires. Il cantante, ex membro degli One Direction, sarebbe deceduto a causa dei “politraumatismi” e per le “emorragie interne ed esterne” ma, stando ai primi riscontri, non avrebbe fatto nulla per tentare di arginare la caduta o di proteggersi, fatto che fa pensare chesarebbe stato, al momento del volo di quattordici metri che lo ha fatto schiantare su un cortile interno dell’albergo.

