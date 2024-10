Leader Hamas Sinwar ucciso da Israele. Iran: “La resistenza si rafforzerà” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le circostanze della morte del Leader di Hamas Yahya Sinwar rafforzeranno "lo spirito di resistenza". Lo scrive la missione Iraniana alle Nazioni Unite sottolineando che l'ideatore degli attacchi del 7 ottobre contro Israele è stato ucciso a Rafah combattendo, e non nascosto in un bunker, come Israele aveva spesso denunciato. "Quando le forze Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Le circostanze della morte deldiYahyarafforzeranno "lo spirito di". Lo scrive la missioneiana alle Nazioni Unite sottolineando che l'ideatore degli attacchi del 7 ottobre controè statoa Rafah combattendo, e non nascosto in un bunker, comeaveva spesso denunciato. "Quando le forze

Medioriente - ucciso il leader di Hamas Sinwar. Netanyahu : “Abbiamo saldato il conto” - Tra le ultime delle oltre 42mila vittime ci sono anche le almeno 16 persone rimaste uccise in un raid isrealiano nel quale sarebbe stata presa di mira una scuola dell’Unrwa nel campo di Jabalia, nel nord della Striscia. La conferma è arrivata dai test effettuati, in particolare quelli sull’arcata dentale: l’inafferrabile capo di Hamas, che da settimane aveva fatto perdere le sue tracce è morto. (Lapresse.it)

Sinwar morto a Rafah - leader Hamas ucciso “per caso”. Netanyahu : “Israele non ha finito” - (Adnkronos) – Israele non sapeva che Yahya Sinwar fosse lì. Il raid in cui è stato ucciso il leader di… L'articolo Sinwar morto a Rafah, leader Hamas ucciso “per caso”. Netanyahu: “Israele non ha finito” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Yahya Sinwar - gli ultimi istanti del leader di Hamas prima di essere ucciso IL VIDEO - . . Nelle immagini si vede un uomo ferito che lancia un oggetto contro il drone. L’esercito israeliano ha diffuso in serata un video, realizzato grazie ad un drone, che riprenderebbe il capo di Hamas, Yahya Sinwar, nei suoi ultimi istanti prima di essere ucciso. Seduto su una poltrona di un salotto sventrato al primo piano di un edificio parzialmente distrutto, l’uomo ha il volto nascosto da un ... (Gazzettadelsud.it)