L'abbaglio Kevin Strootman. Il centrocampista ha dato l'addio al calcio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ci mise poco quel marcantonio dai modi gentili, con quel viso lungo e per bene, a farsi voler bene dai tifosi della Roma. Qualche decina di minuti appena. Il tempo di capire che l'uomo che avevano visto fuori dal campo non c'entrava nulla con quello con addosso maglietta, pantaloncini e calzettoni giallorossi. Eppure il nome e il cognome era lo stesso: Kevin Strootman. Nel rettagolo di gioco i suoi lineamenti si trasformavano, diventavano severi e cattivi e le sue movenze timide diventavano una sorta di uragano capace di travolgere tutto e tutti. E tutto ciò è quello che ogni persona sugli spalti apprezza di più, quello viene definito ovunque in un solo modo: onorare la maglia. Ilfoglio.it - L'abbaglio Kevin Strootman. Il centrocampista ha dato l'addio al calcio Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ci mise poco quel marcantonio dai modi gentili, con quel viso lungo e per bene, a farsi voler bene dai tifosi della Roma. Qualche decina di minuti appena. Il tempo di capire che l'uomo che avevano visto fuori dal campo non c'entrava nulla con quello con addosso maglietta, pantaloncini e calzettoni giallorossi. Eppure il nome e il cognome era lo stesso:. Nel rettagolo di gioco i suoi lineamenti si trasformavano, diventavano severi e cattivi e le sue movenze timide diventavano una sorta di uragano capace di travolgere tutto e tutti. E tutto ciò è quello che ogni persona sugli spalti apprezza di più, quello viene definito ovunque in un solo modo: onorare la maglia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come depilarsi a dovere - anche lì sotto : tutto quello che dovresti sapere per farlo bene e in sicurezza - Immagina di applicare un prodotto chimico che scioglie i peli su una parte del corpo già sensibile di suo: il rischio di bruciore, arrossamento o addirittura reazioni allergiche è elevato, e non è certo l’effetto che desideri. La tua pelle ti ringrazierà a lungo termine, e noterai la differenza in come ti sentirai più sicuro e a tuo agio in qualsiasi situazione, che sia un incontro importante, un ... (Gqitalia.it)

Piero Chiambretti : “Amadeus non ha fatto bene a lasciare la Rai. Aveva tutto quello che si può sperare” - Piero Chiambretti, ospite di Un Giorno da Pecora, ha risposto ad alcune domande in merito anche all'addio di Amadeus alla Rai. Il conduttore ritiene che il collega non abbia fatto una buona scelta e su De Martino: "È un portento? Lo dimostri".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Italia Israele - Calafiori : «Abbiamo dominato l’intero match. Mi trovo molto bene in quella posizione» - Dobbiamo continuare così, ci siamo […]. Le dichiarazioni del giocatore azzurro Calafiori dopo quella che è stata la partita di stasera di Nations League Italia Israele Le dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport di Riccardo Calafiori dopo la partita Italia Israele di Nations League. LE PAROLE – «Siamo completamente un’altra squadra, si vede da come dominiamo. (Calcionews24.com)