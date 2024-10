Lanazione.it - La devastazione alle porte di Castelfiorentino: Elsa esondato, gli allagamenti

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Danno l’idea dellale immagini girate dall’elicottero della Guardia di Finanza sopra, in particolare in località Malacoda, dove l’nella mattina di venerdì 18 ottobre portandosi dietro. Non ci sono fortunatamente dannipersone ma la paura è stata tanta per le persone che sono state salvate dentro le auto bloccate sul vecchio tracciato della 429, strada completamente invasa dall’acqua. Una situazione grave, con le forze di Protezione Civile che hanno operato per tutta la giornata di venerdì a fianco della popolazione. Ail palazzetto dello sport è stato aperto per i cittadini che momentaneamente hanno dovuto lasciare le case.