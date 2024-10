La denuncia di Giulia Salemi: “Da donna terrorizzata di uscire a Milano da sola” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Giulia Salemi, incinta del suo primo figlio, ha denunciato in alcune storie pubblicate su Instagram il senso di poca sicurezza che le dà il camminare tra le strade milanesi la sera. “Sono davvero così stufa e impaurita da donna – ha raccontato Salemi nei video condivisi nelle storie, ora non più visibili – Ogni giorno vivo con il terrore di girare da sola”; il video è stato girato il 15 ottobre, quando l’influencer ha spiegato di aver dovuto percorrere un tratto di strada del capoluogo lombardo a piedi, sentendosi estremamente a disagio. “Da donna, sono veramente stanca di vivere in una città così poco sicura – Vedo solo facce che mi terrorizzano, vedo solo gente poco raccomandabile e persone che potrebbero essere potenziali stupratori che mi fissano e mi fanno, sapete, quello sguardo fastidioso. Devo abbassare lo sguardo, tenere la borsa stretta e il telefono in tasca”. News.robadadonne.it - La denuncia di Giulia Salemi: “Da donna terrorizzata di uscire a Milano da sola” Leggi tutta la notizia su News.robadadonne.it (Di venerdì 18 ottobre 2024), incinta del suo primo figlio, hato in alcune storie pubblicate su Instagram il senso di poca sicurezza che le dà il camminare tra le strade milanesi la sera. “Sono davvero così stufa e impaurita da– ha raccontatonei video condivisi nelle storie, ora non più visibili – Ogni giorno vivo con il terrore di girare da”; il video è stato girato il 15 ottobre, quando l’influencer ha spiegato di aver dovuto percorrere un tratto di strada del capoluogo lombardo a piedi, sentendosi estremamente a disagio. “Da, sono veramente stanca di vivere in una città così poco sicura – Vedo solo facce che mi terrorizzano, vedo solo gente poco raccomandabile e persone che potrebbero essere potenziali stupratori che mi fissano e mi fanno, sapete, quello sguardo fastidioso. Devo abbassare lo sguardo, tenere la borsa stretta e il telefono in tasca”.

