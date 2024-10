Jannik Sinner, il gesto nel bel mezzo dell'intervista: roba da... "alieni" davanti a Djokovic (Di venerdì 18 ottobre 2024) Altro trionfo per Jannik Sinner, altro trionfo su Novak Djokovic. Il tutto al termine di un'altra sfida indimenticabile, dove l'altoatesino ha conquistato l'accesso alla finale del Six Kings Slam con il punteggio di 6-2 6-7(0) 6-4. In una partita durata 2 ore e 27 minuti, l'italiano ha mostrato grande determinazione e tenacia, il tutto in un match che aveva ben poco a che fare con un'esibizione (il torneo in Arabia, infatti, non dà punti per la classifica Atp, pur corrispondendo un premio-monstre al vincitore, pari a 6 milioni di euro). Nonostante qualche difficoltà fisica per entrambi i giocatori, Sinner è riuscito a prevalere. Ancora una volta. Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il gesto nel bel mezzo dell'intervista: roba da... "alieni" davanti a Djokovic Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Altro trionfo per, altro trionfo su Novak. Il tutto al termine di un'altra sfida indimenticabile, dove l'altoatesino ha conquistato l'accesso alla finale del Six Kings Slam con il punteggio di 6-2 6-7(0) 6-4. In una partita durata 2 ore e 27 minuti, l'italiano ha mostrato grande determinazione e tenacia, il tutto in un match che aveva ben poco a che fare con un'esibizione (il torneo in Arabia, infatti, non dà punti per la classifica Atp, pur corrispondendo un premio-monstre al vincitore, pari a 6 milioni di euro). Nonostante qualche difficoltà fisica per entrambi i giocatori,è riuscito a prevalere. Ancora una volta.

