Israele, il corpo di Sinwar trasferito in un luogo segreto. Hamas: «Ostaggi liberi solo dopo il ritiro dalla Striscia di Gaza» (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con la morte di Yahya Sinwar, il leader politico di Hamas ucciso durante un bombardamento di Israele a Rafah nella Striscia di Gaza, molti analisti considerano la tregua più vicina. È una delle opzioni sul tavolo per il premier Benjamin Netanyahu che può affermare ora di aver eliminato la mente dietro agli attacchi del 7 ottobre 2023. Ma che deve ancora fare i conti con l’opinione pubblica interna soprattutto rispetto alla situazione degli Ostaggi. Il corpo di Sinwar è stato trasferito in un luogo segreto in Israele dopo essere stato sottoposto a un’autopsia presso l’Abu Kabir Forensic Institute durante la notte, per continuare gli accertamenti. Il giorno dopo la morte di Sinwar, il movimento islamista palestinese di Hamas torna a parlare per voce di Khalil Hayya, capo di Hamas a Gaza. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di venerdì 18 ottobre 2024) Con la morte di Yahya, il leader politico diucciso durante un bombardamento dia Rafah nelladi, molti analisti considerano la tregua più vicina. È una delle opzioni sul tavolo per il premier Benjamin Netanyahu che può affermare ora di aver eliminato la mente dietro agli attacchi del 7 ottobre 2023. Ma che deve ancora fare i conti con l’opinione pubblica interna soprattutto rispetto alla situazione degli. Ildiè statoin uninessere stato sottoposto a un’autopsia presso l’Abu Kabir Forensic Institute durante la notte, per continuare gli accertamenti. Il giornola morte di, il movimento islamista palestinese ditorna a parlare per voce di Khalil Hayya, capo di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hezbollah dice che intensificherà la guerra con Israele dopo l’uccisione di Yahya Sinwar - Non posso prevedere cosa comporterà questo, e non posso dire che chiunque sostituisca Sinwar accetterà un cessate il fuoco, ma è stato rimosso quello che è stato negli ultimi mesi il principale ostacolo per ottenere un cessate il fuoco». . Nel corso dell’ultimo mese Israele ha lanciato una campagna terrestre in Libano e ora sta pianificando una risposta all’attacco missilistico del 1° ottobre ... (Linkiesta.it)

Il corpo di Sinwar trasferito in una località segreta in Israele – Ascolta - L'autopsia ha confermato che Sinwar è stato ucciso da un colpo di pistola alla testa e da una raffica di granate. Il corpo del leader di Hamas, Yahya Sinwar, è stato trasferito in una località segreta all'interno di Israele dopo essere stato sottoposto ad autopsia presso l'istituto forense Abu Kabir durante la notte. (Sbircialanotizia.it)

Hamas conferma la morte di Sinwar e avverte : «Israele via da Gaza o nessun ostaggio verrà liberato» - «Ha tenuto un atteggiamento di sfida dietro le sbarre israeliane e dopo il suo rilascio con uno scambio, ha continuato la sua lotta con dedizione». Khalil al-Hayya (Getty Images). LEGGI ANCHE: Tutti i leader di Hamas e Hezbollah uccisi da Israele dal 7 ottobre 2023 Khalil al-Hayya (Getty Images). Articolo completo: Hamas conferma la morte di Sinwar e avverte: «Israele via da Gaza o nessun ... (Lettera43.it)