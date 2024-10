Lanazione.it - Inaugurata nel loggiato della Sapienza la mostra “Komplett Kafka/A tutto Kafka”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Pisa, 17 ottobre 2024 - Nell’anno in cui ricorre il centenariomorte di Franz, l’Università di Pisa ha inaugurato neldel Palazzodi Pisa labilingue e a ingresso libero “/ A”, a curaprofessoressa Serena Grazzini. In esposizione 20 pannelli stampati fronte-retro in italiano e in tedesco, tratti dall’albo biografico del fumettista e poeta austriaco Nicolas Mahler, attualmente direttore artisticoSchule für Dichtung (Scuola di poesia) di Vienna, che si è ispirato alle parole, ai personaggi, alle suggestioni evocate dalle opere di