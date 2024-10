Il progetto di Sam Altman per distinguere gli umani dalle IA ora si chiama World (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il sistema ideato dal co-fondatore di OpenAI assieme ad Alex Blania cambia nome, ma l’inquietante idea di fondo è la stessa: creare un sistema di identificazione globale degli umani in vista di un futuro pervaso dall’IA Repubblica.it - Il progetto di Sam Altman per distinguere gli umani dalle IA ora si chiama World Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il sistema ideato dal co-fondatore di OpenAI assieme ad Alex Blania cambia nome, ma l’inquietante idea di fondo è la stessa: creare un sistema di identificazione globale degliin vista di un futuro pervaso dall’IA

