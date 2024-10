Tpi.it - Il fondatore di Slow Food Carlin Petrini a TPI: “Vi spiego perché la felicità inizia con la transizione ecologica”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati: l’ultima volta ci aveva spiegato che «il concetto dinon passa attraverso un rapporto di dipendenza dai consumi». Ma allora cos’è per Lei la?«È la condivisione: poter condividere delle buone pratiche, delletive che possano realizzare un rapporto di condivisione, cooperazione e comprensione. Vuol dire assumere un determinato atteggiamento, partendo dall’esigenza primaria di mettere in atto comportamenti virtuosi. Nel momento in cui questi trovano condivisione e anche un senso di partecipazione, danno gratificazione. Una gratificazione dovuta a un operato positivo e questo è un pezzo di». E il piacere?«Il piacere è un diritto inalienabile e per troppo tempo è stato relegato a una dimensione peccaminosa. Ho avuto modo di parlarne anche con Papa Francesco».