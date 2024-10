I giovani campioni della “Livio Neri” conquistano il primo posto al Trofeo Coni: i complimenti del vicesindaco (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si sono distinti portando a casa il tanto ambito oro. Al Trofeo Coni, organizzato in Sicilia da giovedì 3 a domenica 6 ottobre, a cui hanno preso parte 4.500 atleti e tecnici, 39 federazioni sportive nazionali, 5 discipline sportive associate, e tutte le regioni d’Italia, era presente anche una Cesenatoday.it - I giovani campioni della “Livio Neri” conquistano il primo posto al Trofeo Coni: i complimenti del vicesindaco Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Si sono distinti portando a casa il tanto ambito oro. Al, organizzato in Sicilia da giovedì 3 a domenica 6 ottobre, a cui hanno preso parte 4.500 atleti e tecnici, 39 federazioni sportive nazionali, 5 discipline sportive associate, e tutte le regioni d’Italia, era presente anche una

Tiro a Segno. Trofeo Coni - Anna Bertasi sul podio - fe. Alla cerimonia di apertura, alla presenza del Capo dello Stato, erano presenti oltre 4. Nelle giornate dal 3 al 6 ottobre si è svolta in Sicilia, a Catania e Palermo, la nona edizione del Trofeo Coni, la più grande manifestazione sportiva under 14 in Italia. re. . Per la disciplina del Tiro a Segno, è stata convocata a rappresentare la regione Emilia Romagna l’atleta dell’Asd Tiro a ... (Sport.quotidiano.net)

L’evento. Trofeo Coni in Sicilia. Brillano gli atleti Cus - I rappresentanti cussini sono stati selezionati per la pesistica (Lucio Brondi, Martina Tassi, Charlotte Lober, con il tecnico Michele Venturella) e canottaggio (Annalucia Tosi, Mattia Bernaroli, Mauro Gaeta, Lucia Giovinazzo, con il tecnico Gabriele Braghiroli). Infine una gara di corsa a staffetta sui 500 metri. (Sport.quotidiano.net)

Atletica under 14. Al trofeo nazionale Coni bronzo per Bea Ronchi. Nono Gaudenzi - Si è svolto a Catania il trofeo nazionale Coni per atleti Under 14 e l’Atletica Lugo ha visto convocati nella selezione dell’Emilia Romagna due suoi tesserati: Nicolò Gaudenzi nel tetrathlon A e Beatrice Ronchi nel Tetrathlon B. Gli atleti erano con l’allenatrice Elena Cometi (foto). 69 m nel vortex e 5’20’’67 nei 1000 m di marcia. (Sport.quotidiano.net)