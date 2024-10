Harry Styles ricorda Liam Payne con una commovente dedica: “Sono devastato” (Di venerdì 18 ottobre 2024) La dedica di Harry Styles a Liam Payne L'articolo Harry Styles ricorda Liam Payne con una commovente dedica: “Sono devastato” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Harry Styles ricorda Liam Payne con una commovente dedica: “Sono devastato” Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) LadiL'articolocon una: “” proviene da Novella 2000.

Harry Styles ricorda Liam Payne : “Sono sconvolto - ho il cuore a pezzi” - “Sono davvero devastato dalla scomparsa di Liam. it. Gli anni che abbiamo trascorso insieme rimarranno per sempre tra gli anni più cari della mia vita e li custodirò con affetto. . Liam viveva in modo molto aperto, mettendo il cuore davanti a tutto, aveva un’energia per la vita che era contagiosa. (Biccy.it)

Harry Styles su Liam Payne - 'mi mancherà' - "Sono devastato dalla sua morte, la sua più grande gioia era rendere felici gli altri ed è stato un onore stargli accanto", ha scritto Styles rivolgendo i suoi pensieri alla famiglia e al figlio del compagno di band Bear. Harris Styles ha salutato l'amico e compagno degli One Direction Liam Payne morto ieri a soli 31 anni a Buenos Aires. (Quotidiano.net)

Liam Payne - il dolore della madre di Harry Styles : "Era solo un ragazzo" - Sono tantissimi i ricordi e i messaggi d'amore condivisi per Liam Payne, 31enne ex componente della boyband degli One Direction, morto dopo essere caduto dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires. . . . Nessun pensiero, al momento, da parte degli altri membri della band che stanno vivendo il lutto. (Today.it)