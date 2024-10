Grande Fratello, Lorenzo senza corteggiatrici: Shaila lo considera un fratello, Helena fa un passo indietro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelle ultime ore, il modello milanese ha fatto chiarezza sul suo rapporto con le due ragazze con cui ha legato nella casa: al momento, nessuna di loro lo considera un potenziale fidanzato. Nelle ultime ore, Lorenzo Spolverato ha avuto due faccia a faccia fondamentali per il suo percorso all'interno del Grande fratello. Inizialmente, ha chiarito la natura della sua relazione con Shaila Gatta e, successivamente, ha avuto un secondo confronto con Helena Prestes, la quale, pur ammettendo di provare ancora qualcosa per lui, ha deciso di fare due passi indietro. Una giornata di 'chiarimenti' al Grande fratello Lorenzo e Shaila, dopo alcuni giorni in cui si erano rivolti a stento la parola, hanno deciso di parlarsi a quattrocchi. L'ex velina ha ribadito che la sua scelta è Javier e che ciò non Movieplayer.it - Grande Fratello, Lorenzo senza corteggiatrici: Shaila lo considera un fratello, Helena fa un passo indietro Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelle ultime ore, il modello milanese ha fatto chiarezza sul suo rapporto con le due ragazze con cui ha legato nella casa: al momento, nessuna di loro loun potenziale fidanzato. Nelle ultime ore,Spolverato ha avuto due faccia a faccia fondamentali per il suo percorso all'interno del. Inizialmente, ha chiarito la natura della sua relazione conGatta e, successivamente, ha avuto un secondo confronto conPrestes, la quale, pur ammettendo di provare ancora qualcosa per lui, ha deciso di fare due passi. Una giornata di 'chiarimenti' al, dopo alcuni giorni in cui si erano rivolti a stento la parola, hanno deciso di parlarsi a quattrocchi. L'ex velina ha ribadito che la sua scelta è Javier e che ciò non

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Shaila Gatta in lacrime per Lorenzo Spolverato : "Mi hai spezzato il cuore!" (VIDEO) - Duro ed emozionante confronto nella Casa del Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e la ballerina Shaila Gatta, che non è riuscita a trattenere le lacrime. (Comingsoon.it)

Grande Fratello - la curiosità di Helena : la replica piccata di Lorenzo - Avete litigato durante la Nomination? Di fianco a me”, Lorenzo smentisce: “No, io non ho litigato con nessuno. La modella si avvicina al concorrente Grande Fratello, Helena Prestes ha preso delle distanze da Lorenzo Spolverato dopo essersi scontrata in puntata. La giovane modella continua a fare il suo percorso all’interno della Casa più spiata d’Italia da single. (361magazine.com)

Grande Fratello - il confronto tra Lorenzo e Shaila : la ballerina scoppia in lacrime - Sei l’unica persona che fa uscire la parte bella di me. Shaila ha replicato: “Ma cos’è che ti rode?”. Shaila replica: “La prima persona con cui vorrei parlare quando ho un problema sei te. . Leggi anche–> Grande Fratello, aereo di coppia per Tommaso e Mariavittoria: la reazione del gieffino spiazza Il chiarimento: la modella scoppia in lacrime Lorenzo chiacchierando con Shaila ha esordito: ... (361magazine.com)