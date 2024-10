Gli errori di Kamala Harris (Di venerdì 18 ottobre 2024) La campagna di Kamala Harris è finita in stallo. A certificarlo è stato ieri The Hill, secondo cui, a tre settimane dal voto, la vicepresidente sta perdendo pericolosamente terreno negli Stati chiave. Particolarmente pessimisti si sono mostrati due strateghi dem, ascoltati dalla testata sotto anonimato. “Dovremmo essere su una traiettoria ascendente. Questo è il segno di una campagna che è sulla buona strada per vincere. Il fatto che non lo siamo è quantomeno problematico”, ha detto il primo. “Non è qui che vogliamo essere a meno di tre settimane dalla fine. È terrificante”, ha aggiunto il secondo. Effettivamente i numeri dei sondaggi lasciano poco spazio all’immaginazione. Secondo la media di Real Clear Politics, la Harris ha attualmente un vantaggio dell’1,6% a livello nazionale: a inizio ottobre era al 2,2%. Panorama.it - Gli errori di Kamala Harris Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) La campagna diè finita in stallo. A certificarlo è stato ieri The Hill, secondo cui, a tre settimane dal voto, la vicepresidente sta perdendo pericolosamente terreno negli Stati chiave. Particolarmente pessimisti si sono mostrati due strateghi dem, ascoltati dalla testata sotto anonimato. “Dovremmo essere su una traiettoria ascendente. Questo è il segno di una campagna che è sulla buona strada per vincere. Il fatto che non lo siamo è quantomeno problematico”, ha detto il primo. “Non è qui che vogliamo essere a meno di tre settimane dalla fine. È terrificante”, ha aggiunto il secondo. Effettivamente i numeri dei sondaggi lasciano poco spazio all’immaginazione. Secondo la media di Real Clear Politics, laha attualmente un vantaggio dell’1,6% a livello nazionale: a inizio ottobre era al 2,2%.

