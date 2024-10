Tpi.it - Giorgio Montanini e la droga: “Spendevo 400 euro al giorno di crack, sono quasi morto”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “andato in coma e questo mi ha salvato dalla cocaina.400al, ho buttato via circa mezzo milione di”. Lo racconta il comicodurante una puntata del podcast Tintoria, condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone. “La mia dipendenza è nata in circostanze attenuati, anche se non giustificanti”, racconta lo stand-up comedian 46enne: “Ho perso mio padre, mia madre, mio fratello e il mio migliore amico (che si è suicidato) nel giro di quattro anni. Ho superato tutto attraverso l’uso di sostanze stupefacenti. Mi facevo di cocaina e stavo bene. Io fumavo 400diogni, negli anni ho buttato mezzo milione di”. “Ho avuto bisogno di andare in coma. Tutti lo reputano un dramma, per me è stata una fortuna”, riconosce. “collassato e questo mi ha permesso di disintossicarmi e purificarmi.