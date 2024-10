Anteprima24.it - FOTO/ Metalmeccanici, il Comune capoluogo guida la protesta

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti “Solo insieme possiamo alzare la voce per difendere i diritti dei nostri operai. Come Prima cittadina del, insieme ai sindacati, presenteremo un documento al Prefetto perché lo porti a Roma. Se dovesse servire, porteremo la questione in Consiglio Comunale per i diritti e il futuro dei nostri lavoratori, per immaginare nuove politiche industriali che possano essere adottate dal Governo”. Così il sindaco di Avellino, Laura Nargi, presente questa mattina davanti alla Prefettura per sostenere il sit-in diorganizzato da Fismic/Confsal, Uglm/Ugl e Aqcf per rivendicare le esigenze del settore automobilistico che vede il suo simbolo principale della vertenza Stellantis.