FitchS&P confermano rating Italia | BBB

Fitch,S&P confermano rating Italia: BBB (Di venerdì 18 ottobre 2024) 23.05 Il rating dell'Italia resta 'BBB' con outlook stabile per l'agenzia Fitch. L'economia Italiana crescerà dello 0,7% nel 2025 e 1,3% nel 2026, prevede Fitch che stima un deficit al 4,7% nel 2024 dal 7,4% del 2023 dovuto al Superbonus. "Ci aspettiamo che l'Italia finisca sotto la procedura eccessiva di deficit dell'Ue", aggiunge, ma il "sostegno pubblico al governo Meloni resta forte" Conferma lo stesso rating anche S&P, la "principale sfida resta però il debito elevato". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) 23.05 Ildell'resta 'BBB' con outlook stabile per l'agenzia Fitch. L'economiana crescerà dello 0,7% nel 2025 e 1,3% nel 2026, prevede Fitch che stima un deficit al 4,7% nel 2024 dal 7,4% del 2023 dovuto al Superbonus. "Ci aspettiamo che l'finisca sotto la procedura eccessiva di deficit dell'Ue", aggiunge, ma il "sostegno pubblico al governo Meloni resta forte" Conferma lo stessoanche S&P, la "principale sfida resta però il debito elevato".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il giudizio di S&P e Fitch sul rating dell’Italia è imminente - attesa per la decisione - Una scelta che ha però portato diverse polemiche. Il primo giudizio internazionale sulla manovra finanziaria del governo di Giorgia Meloni sta per arrivare. Lo stesso giudizio di aprile, l’ultimo dato sull’Italia da queste due agenzie, indicava un outlook stabile, quindi un’indicazione sul prossimo futuro tendenzialmente uguale al passato, senza miglioramenti netti ma comunque anche senza ... (Quifinanza.it)

Rating Fitch Sicilia - Schifani : "Bene politiche per riduzione disavanzo - ora stagione di crescita" - "Il report di Fitch evidenza la solidità dei nostri dati economici, apprezzando soprattutto le politiche realizzate per la riduzione del disavanzo. Riconoscendo anche la possibilità di un ampliamento delle entrate per 400 milioni di euro, derivanti dalle imposte sul reddito, l’agenzia dimostra... (Palermotoday.it)