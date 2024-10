Fiorentina, Palladino: "Adesso spingiamo, può essere il mese della svolta. Per Pongracic serve tempo" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 - Antivigilia di campionato per la Fiorentina, che domenica scenderà in campo al 'Via del Mare' per il match contro il Lecce. Mister Raffaele Palladino ha fatto il punto della situazione quando ormai la sosta è agli sgoccioli. "Sono stati giorni in cui abbiamo dato continuità al lavoro con la squadra. Giorni utili, Adesso giocheremo ogni tre giorni e vivere la quotidianità è importante. Abbiamo sudato e faticato, Adesso vogliamo dare continuità anche ai risultati a cominciare da Lecce".Come procede il recupero di Marin Pongracic? "Ha avuto questo fastidio tre settimane fa, nella rifinitura prima della Lazio. Poi dopo se lo è portato dietro e stiamo cercando di recuperarlo perché per noi è un giocatore molto importante. Stiamo facendo il possibile, ma l'importante è che stia bene. Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Palladino: "Adesso spingiamo, può essere il mese della svolta. Per Pongracic serve tempo" Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Firenze, 18 ottobre 2024 - Antivigilia di campionato per la, che domenica scenderà in campo al 'Via del Mare' per il match contro il Lecce. Mister Raffaeleha fatto il puntosituazione quando ormai la sosta è agli sgoccioli. "Sono stati giorni in cui abbiamo dato continuità al lavoro con la squadra. Giorni utili,giocheremo ogni tre giorni e vivere la quotidianità è importante. Abbiamo sudato e faticato,vogliamo dare continuità anche ai risultati a cominciare da Lecce".Come procede il recupero di Marin? "Ha avuto questo fastidio tre settimane fa, nella rifinitura primaLazio. Poi dopo se lo è portato dietro e stiamo cercando di recuperarlo perché per noi è un giocatore molto importante. Stiamo facendo il possibile, ma l'importante è che stia bene.

