Fiere di San Luca, il Vescovo ai giostrai: «Grazie per portare gioia e divertimento» (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Sono contento di essere qui con voi, perché portate la gioia con il vostro lavoro, e noi siamo fatti per la gioia, per stare bene insieme, non per combattere. Preghiamo il Signore affinché possiate lavorare e guadagnare il pane per le vostre famiglie».Così il Vescovo di Treviso, Michele Trevisotoday.it - Fiere di San Luca, il Vescovo ai giostrai: «Grazie per portare gioia e divertimento» Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) «Sono contento di essere qui con voi, perché portate lacon il vostro lavoro, e noi siamo fatti per la, per stare bene insieme, non per combattere. Preghiamo il Signore affinché possiate lavorare e guadagnare il pane per le vostre famiglie».Così ildi Treviso, Michele

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morgan fortæller om sin datter Anna Lou og hendes debut på Dancing with the Stars - Morgan esprime la sua gioia per il debutto di Anna Lou a Ballando con le Stelle, rivelando il suo orgoglio da padre. (notizie.it)

Morgan parla di sua figlia Anna Lou e del suo debutto a Ballando con le Stelle - Morgan esprime la sua gioia per il debutto di Anna Lou a Ballando con le Stelle, rivelando il suo orgoglio da padre. (notizie.it)

Città in festa per la compatrona. Tre giorni di celebrazioni per la Madonna della Mercede - Campi Salentina è pronta per celebrare con grande fervore la festa della compatrona Madonna della Mercede, un evento che ogni anno riunisce fedeli e visitatori in un’atmosfera di gioia e devozione. (portalecce.it)