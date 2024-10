Elezioni ordine dei medici, Manzi ottiene il bis con il record (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bis per Carlo Manzi, confermato presidente dell’ordine dei medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta. Una vittoria con ampio margine quella ottenuta alle ultime Elezioni, con 2170 preferenze personali, un record per le Elezioni dell’ordine. Il consiglio direttivo per il prossimo quadriennio Casertanews.it - Elezioni ordine dei medici, Manzi ottiene il bis con il record Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Bis per Carlo, confermato presidente dell’dei-Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta. Una vittoria con ampio margine quella ottenuta alle ultime, con 2170 preferenze personali, unper ledell’. Il consiglio direttivo per il prossimo quadriennio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni regionali - Fiumi (civici con de Pascale) : "Servono misure immediate a favore dei medici di famiglia" - "In una società che invecchia inesorabilmente, la sanità, oggi come non mai, è una delle grandi priorità dei cittadini sempre più preoccupati per il buon funzionamento dell’assistenza sanitaria di base e specialistica". Parte da questa premessa l’analisi di Michele Fiumi, candidato al consiglio... (Forlitoday.it)

Elezioni regionali - Pompignoli (FdI) : "Flop dei Cau nelle vallate. Modello da rifare - tolte competenze ai medici di base" - "Nelle vallate, dove avrebbero dovuto rappresentare un punto di svolta nella gestione dei codici bianchi e verdi alleggerendo di conseguenza il carico di lavoro nei Pronto Soccorso dei grandi centri urbani, i Cau non funzionano". Così il consigliere regionale e candidato alle prossime elezioni... (Forlitoday.it)

Elezioni medici Roma - vince lista Insieme guidata da Antonio Magi - (Adnkronos) – Per il rinnovo del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti dell'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri per il prossimo quadriennio, 2025-2029, i medici romani hanno scelto nuovamente la lista Insieme guidata dal presidente uscente Antonio Magi. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Medici famiglia, ‘tra ... (Webmagazine24.it)