È in smart working ma cade mentre va a prendere la figlia a scuola: Inail condannata a risarcire 10mila euro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ottobre 2024 – Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'Inail a risarcire una donna che si era fatta male andando a prendere la figlia a scuola durante lo smart working. L'istituto nazionale che si occupa degli infortuni sul lavoro aveva sostenuto di non doverle versare un euro perche' la funzionaria dell'Agenzia delle Dogane, che lavorava da casa per la pandemia, aveva chiesto e ottenuto un permesso per ritirare la bambina di sette anni intorno alle 12 all'uscita dalla scuola che distava circa un chilometro e mezzo a piedi dall'abitazione. Secondo l'Inail quindi non era definibile "un infortunio per rischio lavorativo ma per il verificarsi di un rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano". Ilgiorno.it - È in smart working ma cade mentre va a prendere la figlia a scuola: Inail condannata a risarcire 10mila euro Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Milano, 18 ottobre 2024 – Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'una donna che si era fatta male andando aladurante lo. L'istituto nazionale che si occupa degli infortuni sul lavoro aveva sostenuto di non doverle versare unperche' la funzionaria dell'Agenzia delle Dogane, che lavorava da casa per la pandemia, aveva chiesto e ottenuto un permesso per ritirare la bambina di sette anni intorno alle 12 all'uscita dallache distava circa un chilometro e mezzo a piedi dall'abitazione. Secondo l'quindi non era definibile "un infortunio per rischio lavorativo ma per il verificarsi di un rischio generico incombente su tutti i cittadini e comune ad altre situazioni del vivere quotidiano".

