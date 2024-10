Lanazione.it - Due logopediste dell’Istituto di Agazzi al congresso nazionale AIRIPA

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Arezzo, 18 ottobre 2024 – Il contributo di duedialdell’- Associazione Italiana per la Ricerca e l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento. L’evento, giunto alla trentaduesima edizione, ha rinnovato un momento di riferimento per il confronto e l’aggiornamento di professionisti dall’Italia e dall’estero sulle più recenti innovazioni nel campo dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento e dei Bisogni Educativi Speciali, andando a condividere buone pratiche, evidenze scientifiche e ricerche per migliorare i trattamenti riabilitativi e terapeutici.