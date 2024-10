Spazionapoli.it - “De Laurentiis è interessato a…”, svelata l’idea del patron azzurro: l’annuncio fa impazzire i tifosi!

(Di venerdì 18 ottobre 2024) In casa Napoli potrebbero esserci nuovi sviluppi grazie alle idee del presidente De. Con ilche sarebbea nuove tematiche. In casa Napoli si sta lavorando già al futuro prossimo. La stagione attuale è iniziata nel migliore dei modi, ma in realtà il progetto ideato dal presidente Aurelio Deva ben oltre il rettangolo verde. Infatti, ilvuole permettere agli azzurri di scalare posizioni importanti all’interno del panorama mondiale. Per fare tutto ciò, naturalmente, servirà fare bene sul campo ma al tempo stesso sarà necessario migliorare le infrastrutture e tanto altro. Infatti, da diverse settimane, in casa Napoli sarebbe nata la volontà di dar vita ad un nuovissimo centro sportivo. Nelle ultime ore, il sindaco di Afragola ha svelato le idee di Dein merito alla nuova costruzione.