De Laurentiis e Conte | una cena per rafforzare il legame tra presidente e allenatore del Napoli

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Dee mistersi sono incontrati per discutere presente e futuro del club: sembra unche promette successi. Aurelio Dee Antoniosi sono incontrati ain uno dei ristoranti più rinomati di, confermando la solidità del loro rapporto. Secondo quanto riportato da Il Mattino, i due hanno trascorso ore a discutere del presente e del futuro del club, un incontro che si è rivelato cruciale per consolidare il patto di ricostruzione siglato a giugno. Lasi è svolta a pochi passi da Piazza dei Martiri, in un’atmosfera di grande cordialità . Nonostante il ricordo della separazione con Luciano Spalletti, avvenuta lo scorso anno nello stesso locale, la situazione attuale appare molto diversa: il sodalizio tra Deprocede senza intoppi.