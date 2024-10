Gaeta.it - Cresce la domanda globale di pasta: focus sul contributo dell’Italia al mercato

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Lamondiale diha raggiunto un traguardo significativo, superando i 16 milioni di tonnellate all’anno. Questo fenomeno non è solo una testimonianza delnte amore per questo alimento in molte culture, ma mette in evidenza anche il ruolo cruciale, principale produttore europeo di grano duro. Evento di richiamo, il World Durum andForum si è tenuto a Roma, riunendo oltre 300 operatori del settore per discutere tendenze, mercati e innovazioni nel campo della. L’italia, leader nella produzione di grano duro Con più di 1,3 milioni di ettari dedicati alla coltivazione del grano duro, l’Italia rappresenta circa il 25% del frumento utilizzato nella produzione mondiale di. Questa posizione di leadership è sostenuta dalla qualità del grano italiano, apprezzata in tutto il mondo per le sue caratteristiche uniche.