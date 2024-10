Covid, tornano le mascherine: nuovi sintomi con la variante Xec, il monito degli esperti (Di venerdì 18 ottobre 2024) variante Xec del coronavirus Sars-CoV-2 si conferma una delle protagoniste più attive di questa stagione e promette di esserlo ancora di più nei prossimi mesi. Un team di scienziati giapponesi l'ha messa sotto la lente, ne ha analizzato mutazioni e caratteristiche virologiche e ha concluso che ha Europa.today.it - Covid, tornano le mascherine: nuovi sintomi con la variante Xec, il monito degli esperti Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)Xec del coronavirus Sars-CoV-2 si conferma una delle protagoniste più attive di questa stagione e promette di esserlo ancora di più nei prossimi mesi. Un team di scienziati giapponesi l'ha messa sotto la lente, ne ha analizzato mutazioni e caratteristiche virologiche e ha concluso che ha

I contagi Covid tornano a salire a causa della variante Xec : "Tornare alle mascherine" - Alcuni positivi testimoniano la perdita di appetito e grande stanchezza.

Covid - la variante Xec : diffusione - sintomi e precauzioni - È importante continuare a seguire le raccomandazioni delle autorità sanitarie e adottare un comportamento responsabile per proteggere sé stessi e gli altri. In particolare, i medici evidenziano come questa variante non presenti una maggiore letalità rispetto alle altre varianti di Omicron già conosciute.

Covid - la variante Xec fa aumentare i contagi anche grazie a un sintomo ignorato e mai visto prima : la perdita di appetito - ) hanno lamentato una perdita di appetito che con le altre varianti non era mai stato segnalato.