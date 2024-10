"Così l'Ucraina può solo perdere". Orban stronca Zelensky (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Primo Ministro ungherese Viktor Orban ha dichiarato che l'Ucraina perderà la guerra con la sua attuale strategia, il giorno dopo che il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato i leader dell'Ue a Bruxelles per discutere il suo "piano di vittoria". "Non siamo coinvolti, non è il nostro piano di vittoria", ha detto Orban venerdì in un'intervista per l'emittente statale ungherese. "Tuttavia, auguriamo agli ucraini di avere ragione, ma crediamo che non possano vincere con questo piano di vittoria, possono solo perdere", ha aggiunto. Liberoquotidiano.it - "Così l'Ucraina può solo perdere". Orban stronca Zelensky Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Primo Ministro ungherese Viktorha dichiarato che l'perderà la guerra con la sua attuale strategia, il giorno dopo che il Presidente ucraino Volodymyrha incontrato i leader dell'Ue a Bruxelles per discutere il suo "piano di vittoria". "Non siamo coinvolti, non è il nostro piano di vittoria", ha dettovenerdì in un'intervista per l'emittente statale ungherese. "Tuttavia, auguriamo agli ucraini di avere ragione, ma crediamo che non possano vincere con questo piano di vittoria, possono", ha aggiunto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Orban definisce “terrificante” il piano di vittoria di Zelensky - Orban definisce “terrificante” il piano di Zelensky Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha definito il piano per la vittoria del presidente ucraino Volodymyr Zelensky “terrificante”. “Ciò che Zelensky ha delineato ieri nel parlamento ucraino è più […]. Il primo ministro ungherese Viktor Orban definisce “terrificante” il piano per la vittoria del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. (Periodicodaily.com)

Orbán al Forum Ambrosetti di Cernobbio propone incontro Putin-Zelensky - Uno dei punti centrali è stato il suo netto rifiuto di rinunciare al diritto di veto nazionale in materia di politica estera all’interno dell’Unione Europea. Orbán ha difeso le sue scelte diplomatiche e ha sottolineato come la comunicazione sia l’elemento chiave per qualsiasi processo di pace. Ha anche ribadito la sua ferma posizione sull’immigrazione, sottolineando che le decisioni in merito ... (Quifinanza.it)

Orban : possibile incontro Putin-Zelensky - Non è così. Lo ha affermato il primo ministro ungherese Viktor Orban intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. . Prima il dialogo e poi la pace". 16. "Se non c'è un dialogo in un tempo congruo cresce l'escalation e poi diventa più difficile", ha detto Orban che ha aggiunto: "C'è un fraintendimento nell' opinione pubblica secondo cui dovremmo prima mettere insieme un piano di pace, poi ... (Televideo.rai.it)