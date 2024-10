Gaeta.it - Convegno sul pianoforte a Napoli: tre giorni di studi e concerti al Conservatorio San Pietro a Majella

IlSandiospiterà un importantededicato alnel Novecento, dal 21 al 23 ottobre. L'evento, in collaborazione con l'Associazione Alessandro Scarlatti, metterà in luce la storia pianistica della città e le sue influenze, attraverso una serie di interventi e performance. Questorappresenta un'occasione preziosa per approfondire le radici storiche e culturali della musica partenopea. Un programma ricco di contenuti Ilè stato organizzato da un comitato scientifico composto da esperti del settore, tra cui Carla Di Lena, Tiziana Grande ed Emanuela Grimaccia. Il programma include una serie di contributi focalizzati sulle scuole pianistiche, sulla didattica dele sull'analisi del repertorio musicale che ha caratterizzatonel Novecento.