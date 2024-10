"Come faceva il sindaco a non sapere nulla?" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le opposizioni in consiglio comunale, in risposta alle informazioni fornite dalla maggioranza nella commissione di mercoledì sulla vicenda delle Terrazze, tornano a chiedere le dimissioni del presidente del Parco del Conero Luigi Conte (nella foto). In un comunicato congiunto Altra Idea di Città, Pd Ancona, Futura Ancona, Diamoci del Noi e Azione si chiedono: "Siamo forse su scherzi a parte?". E manifestano la loro incredulità: "Il sindaco dichiara che non sapeva dell’abbattimento degli alberi a Portonovo, nonostante siano beni di proprietà del Comune. Il presidente del Parco del Conero dichiara che pensava che il campo fosse virtuale. E l’unico assessore presente in commissione, l’assessore al Verde, dichiara che non è l’assessore competente. I consiglieri di maggioranza ringraziano per queste spiegazioni". Ilrestodelcarlino.it - "Come faceva il sindaco a non sapere nulla?" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Le opposizioni in consiglio comunale, in risposta alle informazioni fornite dalla maggioranza nella commissione di mercoledì sulla vicenda delle Terrazze, tornano a chiedere le dimissioni del presidente del Parco del Conero Luigi Conte (nella foto). In un comunicato congiunto Altra Idea di Città, Pd Ancona, Futura Ancona, Diamoci del Noi e Azione si chiedono: "Siamo forse su scherzi a parte?". E manifestano la loro incredulità: "Ildichiara che non sapeva dell’abbattimento degli alberi a Portonovo, nonostante siano beni di proprietà del Comune. Il presidente del Parco del Conero dichiara che pensava che il campo fosse virtuale. E l’unico assessore presente in commissione, l’assessore al Verde, dichiara che non è l’assessore competente. I consiglieri di maggioranza ringraziano per queste spiegazioni".

Celltrion presenta i risultati dell’analisi post-hoc a 2 anni per l’infliximab sottocutaneo (CT-P13 SC) - evidenziando l’incremento della dose come opzione per gestire la perdita di efficacia nella malattia infiammatoria intestinale - [Ultimo accesso: ottobre 2024]4 Schreiber S et al. “L’aggiornamento dell’SmPC per la malattia di Crohn, in cui si osserva che i pazienti che inizialmente rispondevano a 5 mg/kg ma che hanno perso la risposta possono riacquistarla con l’aumento della dose, insieme ai dati più recenti, offrono agli operatori sanitari un approccio personalizzato alla cura delle IBD, affrontando le complessità della ... (Seriea24.it)

Riassunto : Kinaxis nominata come azienda Customers’ Choice nella ricerca di Gartner® Voice of the Customer for Supply Chain Planning Solutions del 2024 - com613-907-7613 The post Riassunto: Kinaxis nominata come azienda Customers’ Choice nella ricerca di Gartner® Voice of the Customer for Supply Chain Planning Solutions del 2024 appeared first on seriea24. it: Notizie dallo Sport Italiano. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. (Seriea24.it)

Amici 24 - la mamma di Angelina Mango torna nella scuola come insegnante - Laura Valente, la mamma di Angelina Mango, torna nella scuola di Amici 24 come insegnante L'articolo Amici 24, la mamma di Angelina Mango torna nella scuola come insegnante proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)