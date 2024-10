Tarantinitime.it - CJ Taranto: Arcangelo Sarli torna a vestire la canotta rossoblu

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIl CJ Basketè lieto di comunicare di aver tesserato il giocatore. L’esterno tarantino classe ’80 si è già unito al roster a disposizione di coach Orlando per il campionato di serie B Interregionale maschile 2024/25 che vedrà igiovare martedì prossimo, in serale alle 21 al PalaMazzola contro la Dinamo Brindisi. Non ha quasi bisogno di presentazioneuna vera icona per il basket tarantino e per il CJ in particolare. Per la squadra di coach Orlando si tratta del quinto ritorno aladopo quelli di capitan Salerno, Bitetti, Pentassuglia e Giovara. Persi tratta di una scommessa, contro se stesso e contro lo scorrere del tempo. Nato ail 18 dicembre 1980, alto 188 cm,ha iniziato a 7 anni nella “Renato Moro”.