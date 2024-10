Ciclismo su pista, Milan: “Non pensavo di battere il record, sono ancora incredulo” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Non pensavo di battere il record, non era l’obiettivo primario“. sono queste le parole di Jonathan Milan, neocampione del mondo dell’inseguimento individuale del Ciclismo su pista dopo il successo i Danimarca.”Quando sei in finale pensi a portare a casa l’oro però contro un avversario cosi’ dovevo fare qualcosa di eccezionale. Prima della finale non ero cosi’ sicuro di farcela – ammette Milan,-. Il tempo di Charlton era incredibile e sono ancora incredulo di averlo battuto. Ho pensato soltanto alla pista e alla tabella che ci eravamo dati con Villa (commissario tecnico ciclopista italiano, ndr). sono forse partito troppo forte ma a quel punto non potevo rallentare e ho spinto fino alla fine“, conclude. Ciclismo su pista, Milan: “Non pensavo di battere il record, sono ancora incredulo” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “Nondiil, non era l’obiettivo primario“.queste le parole di Jonathan, neocampione del mondo dell’inseguimento individuale delsudopo il successo i Danimarca.”Quando sei in finale pensi a portare a casa l’oro però contro un avversario cosi’ dovevo fare qualcosa di eccezionale. Prima della finale non ero cosi’ sicuro di farcela – ammette,-. Il tempo di Charlton era incredibile edi averlo battuto. Ho pensato soltanto allae alla tabella che ci eravamo dati con Villa (commissario tecnico cicloitaliano, ndr).forse partito troppo forte ma a quel punto non potevo rallentare e ho spinto fino alla fine“, conclude.su: “Nondiil” SportFace.

